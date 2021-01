Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj public președintelui Franței, Emmanuel Macron, dupa ce acesta a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Mesajul a fost scris in limba franceza și postat pe contul de Twitter al șefului statului.

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat ca va lansa, in noaptea de joi spre vineri, al noualea album de studio al sau si al doilea de anul acesta, intitulat „evermore”, potrivit news.ro.In anuntul supriza facut pe Twitter, ea a spus ca materialul discografic, „sora” lui „Folklore”, urmeaza sa…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou album de studio, "Plastic Hearts", al saptelea din discografia ei, si a publicat pe retelele de socializare un mesaj in care le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor, informeaza contactmusic.com, potrivit Agerpres. In varsta de 28 de…

- Cantaretii canadieni Shawn Mendes si Justin Bieber au lansat vineri piesa „Monster”, insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, potrivit news.ro.Shawn Mendes isi va lansa pe 4 decembrie al patrulea album din cariera, „Wonder”, iar „Monster” este al doilea single extras de pe acest material.…

- Dupa succesul fulminant al piesei “Dance Monkey” ce a facut inconjurul planetei, artista australiana Tones And I revine cu un nou single, “Fly Away”, disponibil acum pe toate platformele de streaming. Piesa este acompaniata de un videoclip cinematic ce poate fi urmarit pe canalul sau de YouTube și marcheaza…

- Lady Gaga este implicata in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Controversata cantareața și-a aratat susținerea totala fața de Joe Bieden și l-a atacat pe actualul peședinte Donald Trump, intr-o disputa pe Twitter.

- Paris Jackson urmeaza pașii regretatului ei tata Michael Jackson lansandu-și primul single, ‘Let Down’, cu o luna inaintea albumului de debut, ‘Wilted’. Vedeta in varsta de 22 de ani a scris pe Twitter, potrivit contactmusic.com: „Tocmai am realizat ca nu prea am fost prezenta pe aici tare mult. Am…

- Dupa o pauza de mai multi ani, Adele revine in lumea spectacolului ca prezentatoare a celebrei emisiuni de televiziune americane "Saturday Night Live" (SNL), suscitand zvonuri privind lansarea unui nou album, relateaza EFE. Cantareata britanica a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute…