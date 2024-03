Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Beyonce a dezvaluit pe retelele de socializare numele noului sau album, "Cowboy Carter", care va fi actul II al proiectului sau "Renaissance", al carui prim album a fost lansat in 2022.Superstarul a intrat recent in istoria muzicii din Statele Unite, devenind prima femeie…

- Ana Coman lanseaza noul material discografic, numit „Tu nu o sa ma uiți”, printr-un turneu național care va ajunge la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, mai exact sambata, 16 martie, la Casa Tineretului, de la ora 20. „Se iau doua ingrediente: iubire și confuzie. Se pun intr-un ceaun jumate negru,…

- Gala Elitelor Aradene ajunge la ediția cu numarul 3, urmand sa fie organizata la Palatul Cultural, in 23 martie, de la ora 19:00. Pe langa... The post Gala Elitelor Aradene revine cu ediția numarul 3: concert Paula Seling, expoziții de arta Sever Frențiu și Bogdan Țigan appeared first on Special Arad…

- Ultimul concert al formației timișorene Monokrom din clubul Manufactura a adunat joi seara in locația aflata pe malul Begai un public numeros, care a savurat pe deplin energia degajata de Ursache Sebastian (voce, chitara), Zelenco Darius (bas) și Razvan Muthi (tobe), membrii grupului. Formația timișoreana…

- Indragitul pianist aradean Teo Milea revine cu un concert la Filarmonica Arad in data de 14 februarie 2024, de Valentine’s Day, (ora 19:00), din nou... The post Teo Milea, alaturi de Ionuț Cadariu la flaut și Adrian Șchiopu la tobe, revine cu un concert la Filarmonica appeared first on Special Arad…

- Farfarello revine la Arad, de data aceasta in varianta de proiect acustic. Concertul va avea loc joi, in data de 1 februarie, la Club Flex,... The post Trupa Farfarello revine la Arad cu un concert special, unplugged appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Miercuri, 27 decembrie, de la ora 18, Filarmonica Arad marcheaza Craciunul cu un eveniment ieșit din comun, cu 10 formații corale de copii care vor... The post Craciunul copiilor la Filarmonica – concert cu 10 formații corale de copii din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Miercuri, 27 decembrie, de la ora 18, Filarmonica Arad marcheaza Craciunul cu un eveniment ieșit din comun, cu 10 formații corale de copii care vor... The post Craciunul copiilor la Filarmonica – concert cu 10 formații corale de copii din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…