Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe a acuzat Rusia de ca joaca „jocurile foamei” și a declarat ca aceasta „nu iși are locul in niciun forum internațional”, in timpul unui discurs virtual la o reuniune G20 a omologilor sai din Bali. Dmytro Kuleba a declarat ca comunitatea internaționala nu are dreptul sa…

- Viața merge inainte și petrecareții din orașul Donețk, sfașiat de razboi, continua sa danseze intr-un parc din centrul orașului. Donetk a continuat sa fie vizat de bombardamente luni (4 iulie), a informat presa separatista pro-rusa. Presa locala din autoproclamata Republica Populara Donetk a declarat…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini cu ceea ce susține ca este un proces de deminare pe o plaja din apropierea portului Mariupol, Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod oficial toate imaginile din videoclip. In videoclip pot fi vazute vehicule speciale și personal cu detectoare de metale.…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a acuzat Rusia ca folosește blocada exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi. „Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugerea silozurilor, drumurilor și cailor ferate și in special campurile fermierilor, Rusia a inceput un razboi pentru a bloca…

- Duminica, secretarul general adjunct al NATO a estimat ca Ucraina ar putea caștiga lupta impotriva forțelor invadatoare ale Rusiei. Mircea Geoana a declarat ca „invazia brutala a Rusiei iși pierde avantul”. Suedia și Finlanda, foste țari neutre, sunt pregatite sa se alature alianței, iar cererea lor…

- ONU si mai multe tari au lansat un apel la incetarea razboiului Rusiei in Ucraina, cu putine mentiuni despre relansarea negocierilor de pace aparent la punct mort.„Invazia Ucrainei de catre Rusia este o incalcare a integritatii sale teritoriale si a Cartei Natiunilor Unite”, a repetat secretarul general…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a avut o apariție publica rara marți, 3 mai, cand a participat la ceremonia de premiere a unui actor cu care se pare ca este prietena. Merkel nu a mai vorbit in public de cand a parasit funcția anul trecut. Aceasta apariție publica este prima de cand Rusia a inceput…

- Republica Ceha va repara tancurile și transportoarele blindate ale trupelor ucrainene. Este vorba despre vehiculele avariate in lupta, a confirmat ministrul ceh al apararii, Jana Cernochova. Ministrul ceh a spus ca primele vehicule reparate vor fi tancurile ucrainene T-64, dar ca vor urma și altele,…