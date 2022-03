Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a avertizat țarile vecine Ucrainei sa nu gazduiasca avioanele sale de razboi, afirmand ca Moscova le-ar putea considera parte a conflictului, daca avioanele ucrainene vor efectua misiuni de lupta de pe teritoriul lor.

- UPDATE Interdicție de circulație in Kiev pana luni dimineața Starea de asediu a intrat in vigoare in Kiev in urma cu aproximativ 90 de minute și va dura pana luni dimineața, relateaza BBC. „Toți civilii care se vor afla pe strazi in perioada de stare de asediu vor fi considerați membri ai grupurilor…

- Armata rusa a confirmat, joi, prabusirea unui avion de vanatoare si a unui elicopter de atac in confruntarile cu armata ucraineana, informeaza agentia RIA Novosti, citata de Mediafax . Este vorba despre prabusirea unui avion de vanatoare Suhoi Su-25, care, conform armatei ruse, s-ar fi prabusit din…

- Armata rusa a transmis, joi, ca separatiștii prorusi din estul Ucrainei, susținuți de Moscova, au cucerit mai multe teritorii in fața armatei ucrainene, in urma invaziei de joi dimineața, relateaza AFP, potrivit News.ro. Armata precizeaza ca civilii nu vor avea de suferit, in urma acestei operațiuni…

- Miniștrii de finanțe ai statelor din grupul G7 au avertizat Rusia cu privire la consecințe economice „masive” daca va alege sa invadeze Ucraina, transmite Reuters. „Desfașurarea militara rusa de la granițele Ucrainei este un motiv serios de ingrijorare. Noi, miniștrii de finanțe G7, subliniem disponibilitatea…

- Rusia desfasoara tancuri si echipe suplimentare de lunetisti pe linia de front din Donbas, in estul Ucrainei, pentru a provoca pierderi soldatilor ucraineni si a-i determina sa riposteze cu focuri de arma, avertizeaza Ministerul Apararii de la Kiev.