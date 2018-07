Stiri pe aceeasi tema

- Amal Clooney nu obișnuiește sa vorbeasca foarte des despre soțul sau, George Clooney, insa, iata ca de aceasta data a lasat emoțiile deoparte și a avut curaj sa faca o adevarata declarație de dragoste in public. George Clooney a fost distins de catre Institutul American de Film cu premiul AFI pentru…

- BUCURESTI, 20 mai — Sputnik, Georgiana Arsene. Toata lumea o cunoaste pe artista Anastasia Lazariuc, îi stie cântecele si le fredoneaza o data cu ea. Putini stiu însa ce se ascunde dincolo de zâmbetul larg al acesteia, la ce încercari a supus-o viata si cum…

- Gabriel Octavian Preda s-a nascut in Pitești și a avut o copilarie de poveste. Acesta nu a avut animale de companie cand era mic, iar la varsta maturitații a inceput sa ingrijasca animale de companie.

- Sotia lui Adrian Vizireanu, militarul buzoian ucis in Afganistan, a transmis un mesaj emotionant, la doi ani de la moartea acestuia. Militarul a murit, in 2016, alaturi de un alt conational, Iulian Dumitrescu, duupa ce mai multe persoane imbracate in uniforma fortelor de securitate afgane au deschis…

- Sa iubești nu e niciodata prea tarziu, iar acest lucru il dovedește, fara doar și poate, o femeie in varsta de 86 de ani, care dupa moartea soțului ei alaturi de care a trait 41 de ani, s-a indragostit din nou.

- Dragostea n-are varsta! Asta o dovedește relația pe care a tainuit-o Gheorghe Turda cu mai tanara solista de muzica populara Voicu Nicoleta și pe care, astazi, de ziua maestrului (70 ani), interpreta s-a hotarat sa o faca publica. ”I-am spus ”Da” celui care mi-a schimbat viața, i-a dat un rost!”, recunoaște…

- Atunci cand nu ai nici cea mai vaga idee despre cum vrei sa arate viața ta, apelezi la prieteni, familie, psiholog. Uneori, psihologii ne recomanda anumite teste, iar interpretarea lor ne ajuta sa luam o decizie. Mai jos, un test bazat pe o singura intrebare, care iți spune cu cine ar trebui sa ai o…