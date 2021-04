VIDEO Româncă ucisă în Italia. Autoritățile iau în calcul o reglare de conturi în lumea escortelor O romanca, in varsta de 32 de ani, a fost omorata in Italia. Din locuința acesteia au disparut toate dispozitivele electronice, inclusiv telefonul și tableta, cel mai probabil pentru ca dețineau dovezi. Elena Raluca Șerban a fost gasita cu gatul taiat intr-un apartament din Aosta, conform Agenției ANSA. Toate dispozitivele electronice ale femeii au disparut, […] The post VIDEO Romanca ucisa in Italia. Autoritațile iau in calcul o reglare de conturi in lumea escortelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani, a fost ucisa cu salbaticie in Italia. Din locuința femeii au disparut toate dispozitivele electronice ale acesteia, inclusiv telefonul și tableta, cel mai probabil pentru ca dețineau dovezi. Anchetatorii nu exclud o reglare de conturi in lumea escortelor.…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA)…

- Noul Ordin privind instituirea carantinei semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, publicat in Monitorul Oficial și despre care premierul Florin Cițu spune ca nu a fost informat, este in opinia lui Moldovan “mai obiectiv”. Ea a susținut in cadrul unui interviu la Digi24 ca Bucureștiul “este de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca masca de protecție ar putea sa nu mai fie obligatorie in anumite situații, cum ar fi in zonele montane sau la plaja. „Cu siguranța ne gandim și la acest aspect. In condițiile in care ajungi in varful muntelui și porți masca sau stai pe plaja, intri…

- Autoritațile din județul Alba propun instituirea, pentru doua saptamani, a unor restrictii de circulatie intre orele 18.00-22.00, respectiv 5.00-22.00 in weekend, in municipiul Aiud si localitațile aparținatoare. De asemenea, magazinele ar urma sa fie deschise pana la ora 20.00 in timpul saptamanii…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…