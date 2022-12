Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o știre despre femeile din armata ucraineana. Conform domniei sale, peste 101 femei care serveau in armata ucraineana au murit de la inceputul invaziei pe scara larga. Alte peste 100 au fost ranite. Aproape…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunile Harkov, Donetk si Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net citata de News.ro. „In ultimele doua luni, in zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea…

- Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de joi spre vineri, armata rusa a bombardat, din nou, raionul Nikopol. Rusii au bombardat centrul raional folosind lansatoare de rachete multiple. Au tras peste 40 de obuze, informeaza Rador. Cu toate…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu orașul Kiev in timpul intreruperilor de curent. Dupa atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, intreruperile de curent planificate și de urgența sunt implementate din…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o inregistrare video in care polițiștii ucraineni au incercat sa doboare drone kamikaze cu puștile Kalașnikov aflate in dotarea lor, mai multe astfel de atacuri fiind lansate de ruși in cursul nopții…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Rusia urmeaza sa „consulte” populatia pentru a stabili frontierele regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anunțat luni Kremlinul, relateaza AFP. „Vom continua sa consultam populatia acestor regiuni”, a raspuns purtatoru de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat daca…