VIDEO: Rimac Nevera vs Lamborghini Huracan cu 1.800 CP. Care este mai rapid în linie dreaptă? Volkswagen s-a gandit ca evenimentul ID.Treffen din Locarno, Elveția, este un prilej numai bun pentru a prezenta lumii intregi un concept de performanța, bazat pe sedanul electric ID.7. Numele sau este ID.X Performance. Din punct de vedere estetic, avem spoilere redesenate, un pachet aerodinamic din fibra de carbon, jante cu diametrul de 20 de inch și o suspensie care aduce mașina cu 60 de milimetri mai aproape de asfalt. La interior se pot observa o serie de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

- Constructorul american de mașini electrice a anunțat ca uzina sa de la Shanghai a reușit sa atinga borna de 2 milioane de mașini produse. Uzina Gigafactory 3, așa cum este cunoscuta oficial, a fost construita in 2019 și și-a inceput activitatea la sfarșitul aceluiași an. In prezent, la aceasta uzina…

- Constructorul japonez se pregatește sa lanseze o versiune noua pentru coupe-ul BRZ. Odata cu acest anunț, Subaru a publicat și o imagine sugestiva, in care se poate vedea doar puțin din farul noului model, alaturi de sigla BRZ vopsita in roșu. Alte imagini și detalii nu au fost divulgate. Subaru spune…

- Constructorul japonez a prezentat o noua ediție speciala pentru emblematicul Jimny. De aceasta data, cea mai noua ediție este botezata Rhino, iar aceasta aduce exclusiv modificari vizuale. Cea mai importanta noutate este o vopsea alba cu grafice speciale. Ele sunt vizibile pe capota, in zonele laterale…

