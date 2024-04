Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Sangeorgiu de Mureș a demarat, in data de 29 martie 2024, o procedura de licitație publica pentru inchirierea unui teren in suprafața de 243,39 hectare, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, terenul se afla in extravilanul comunei Sangeorgiu de Mureș, aparține…

- Primaria Orașului Sangeorgiu de Padure a demarat, in data de 12 martie 2024, o licitație estimata la valoarea de 5.401.638 de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Reabilitare și eficientizare energetica a Spitalului Orașenesc…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța ca Studiul de Fezabilitate pentru sectorul de autostrada Cristian – Codlea a fost avizat, investiția depașind 743 de milioane de lei, fara TVA. Am avizat, astazi, in CTE (Consiliul Tehnico-Economic) al CNAIR Studiul de Fezabilitate pentru sectorul…

- Primaria Comunei Sangeorgiu de Mureș, instituție condusa de catre primarul ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a demarat, in data de 23 februarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 8.032.001 de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor idin cadrul obiectivului de…

- Reabilitarea cladirii spitalului din comuna Fantanele a intrat in linie dreapta, a anunțat primarul Vasile Hij. ”Investiția este realizata in urma asocierii dintre Primaria Fantanele si CSJ in speta Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava privind infiintarea de servicii…

- Conducerea Primariei Comunei Livezeni a demarat, in data de 20 februarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 1.252.144 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a cladirii Primariei din comuna Livezeni, județul Mureș", informeaza…

- La inceputul lunii august 2015, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar, de 18 ani, din Tarnaveni a plecat voluntar de la domiciliu, a informat joi, 25 ianuarie, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. "In…

- Romania este o țara a contrastelor. Speranța de viața, salariul, șansa de a gasi un job bun și rezultatele de la examene țin nu doar de cat muncim sau de cat noroc avem, ci și de posibilitațile care exista in locul in care traim. Iar diferențele sunt uriașe. Pentru a crea o imagine in detaliu a regiunilor…