Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie 1989 nu a existat in niciun moment un vid de putere, echipa care a instrumentat lovitura de stat impotriva lui Nicolae Ceausescu a controlat situatia, iar restul a reprezentat o simulare si o manipulare de proportii. Aici vorbim inclusiv despre luptele cu teroristii imaginari, focurile…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, ministru al Apararii Nationale, a transmis un mesaj cu ocazia marcarii a 31 de ani de la inceputul Revolutiei romane, in care a subliniat nevoia de a se „face lumina” legat de evenimentele din Decembrie 1989, adaugand ca pentru greselile, erorile sau abuzurile savarsite…

- La 31 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 din Timișoara, Marșul Eroilor a pornit pe strazile orașului. Marșul Eroilor a avut loc la Timișoara astazi, de la ora 18:30, cu plecare din Piața Maria, locul de unde a inceput Revolutia, de la casa parohiala a pastorului Laszlo Tokes, biserica reformata.…

- Procurorii DNA au dispus inceperea urmariri penale fata de Catalin Radulescu pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite si fals in declaratii in forma continuata in legatura cu modul in care a obținut titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei…

- Ziua de 16 decembrie este recunoscuta oficial ca ziua de inceput a Revolutiei de la Timisoara, care ulterior se va extinde in intreaga tara si va conduce la caderea regimului national-comunist al lui Nicolae Ceausescu. De altfel, a fost singura schimbare sangeroasa de regim din Blocul comunist. Astazi,…

- La 15 decembrie 1989 in Piata Sf. Maria din Timisoara s-a dat semnalul Revolutiei romane. Acolo, in jurul orei 16.00 oamenii au raspuns apelului pastorului reformat Laszlo Tokes de a fi martorii evacuarii sale din locuinta si mutarii in alta parohie, ca urmare a criticilor aduse regimului Ceausescu.…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, marți seara, la B1TV, ca s-a creat ”o stare de nervozitate” in relația cu USR PLUS din cauza a doua chestiuni referitoare la ”non-juramintele” pe Biblie facute de unii aleși USR PLUS și la ”atacurile” pe care aceștia continua sa…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS Salaj au depus joi, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, acestea fiind deschise de doi economisti, respectiv Alin Prunean pentru Camera Deputatilor si Cosmin Viasu pentru Senat. "Suntem la 30 de ani dupa Revolutie…