- Compania IBM a anuntat ca le va impune tuturor angajatilor din Statele Unite ale Americii sa se vaccineze impotriva Covid pana la 8 decembrie. In caz contrar, contractele de munca ale acestora vor fi suspendate, relateaza Reuters. In septembrie, presedintele Joe Biden a ordonat ca toti angajatii federali…

- Volvo Cars recheama in service 460.769 de masini, modele mai vechi, din cauza airbagurilor care pot deveni mortale in cazul unui accident, transmite Reuters. Problema apare atunci cand este activat airbagul din cauza unei coliziuni. Fragmente ale dispozitivului de umflare ar putea fi proiectate…

- Johnson&Johnson (J&J) a anuntat ca administrarea celei de-a doua doze a vaccinului sau pentru Covid-19, la doua luni dupa prima doza, a crescut eficacitatea acestuia la 94% in Statele Unite, in cazul formelor moderate si grave de boala, transmite Reuters. Doar o singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate…

- Operatorul aerian german Lufthansa a anuntat duminica lansarea unei majorari de capital prin intermediul careia spera sa obtina 2,14 miliarde de euro, pentru a rambursa o parte din ajutorul primit din partea statului in timpul crizei coronavirusului, transmite Reuters preluat de news.ro Perioada…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, informeaza Reuters. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, infectați cu SARS-CoV-2, care nu sunt expusi riscului de a avea boli grave.…

- Ce a vrut sa spuna autorul? Este o intrebare-clișeu, la care rezoneaza oricine a fost sau este elev. Școala 9 intermediaza, in seria de interviuri „Scriitori de manual”, intalniri intre cititorii noștri și autorii romani ale caror texte se gasesc in carțile școlare. Am vorbit cu Adina Popescu despre…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, relateaza Reuters, citand postul israelian Canalul 13, arata Agerpres. Zodiac Maritime, compania…