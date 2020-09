Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord este pregatita pentru un posibil al doilea val al pandemiei SARS-CoV-2, a declarat, marti, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Acesta a transmis un mesaj video pentru cei care participa la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane. „La NATO suntem…

- Mircea Geoana, , secretarul general adjunct al NATO, a dat asigurari NATO ca Romania nu are nicio problema in a aloca bani pentru aparare, deși PIB-ul țarii a scazut cu peste 10% in al doilea trimestru al acestui an. Romania este un "aliat vital" al NATO si are rol de "pivot regional" in ceea ce…

- Romania is a "vital ally" of NATO and has the role of "regional pivot" in defending and discouraging threats against the Alliance, NATO Deputy Secretary General Mircea Geoana said on Tuesday. He sent a video message to the Annual Meeting of Romanian Diplomacy."Romania is indeed a vital…

- „Fara noi masuri ferme, cetațenii vor considera riscanta participarea la procesul electoral, iar rezultatele finale nu vor fi reprezentative, procesul democratic fiind alterat. Din acest motiv, Alianța USR PLUS face un apel public pentru consultari cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Romania va actiona in continuare pentru intensificarea relatiei cu SUA. "Va asigur ca Romania, partener strategic puternic al SUA si stat profund atasat consolidarii relatiei transatlantice, atat sub forma Aliantei nord-atlantice, cat si a cooperarii SUA-UE,…

- „Efortul de raționalizare și de alocare in funcție de prioritați a prezenței militare americane la nivel global este un lucru obiectiv. La fel de obiectiva este și realitatea din zona Marii Negre, unde militarizarea Crimeei și distribuția de noi echipamente militare din partea Federației Ruse creeaza…

- Participarea ministrului Nicolae-Ionel Ciuca la Reuniunea ministeriala NATO, in sistem video-conferinta In prima zi a Reuniunii ministeriale NATO, ministrii aliati ai apararii au evaluat stadiul implementarii posturii NATO de descurajare si aparare, cu accent pe implicatiile generate de dezvoltarea…