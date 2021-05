Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea unei reuniuni speciale care va fi difuzata saptamana viitoare, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc si Matthew Perry au vorbit intr-un interviu acordat revistei People despre reuniunea si amintirile cu care au ramas in urma serialului. ''Intotdeauna am…

- Pentru 20 de dolari pe noapte, fanii serialului american ”Friends” (Prietenii tai) pot inchiria incepand de vineri, 21 mai, de pe site-ul booking.com, apartamentul in care au filmat in 1994 celebrele personaje Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross si Joey, relateaza CNN. Potrivit sursei citate, apartamentul…

- Programul special care marcheaza reuniunea „Friends” va fi lansat luna aceasta de HBO Max, serviciul de streaming lansand joi seara si primul teaser, conform news.ro „Friends: The Reunion” va debuta la HBO Max pe 27 mai, dupa un an de cand a fost lansat serviciul de streaming si la un an de…

- Au trecut aproape 17 ani de cand cei mai cunoscuți prieteni ai culturii pop au fost impreuna pe un platou de filmare, dar reuniunea a fost filmata și va intra in curand in producție. Spectacolul special unic a reunit distribuția originala a sitcom-ului: Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel),…

- Sotia antrenorului Simone Inzaghi (Lazio Roma) a dezvaluit ca intreaga ei familie a intrat in izolare din cauza unor teste pozitive la noul coronavirus, in timp ce clubul din Serie A a confirmat miercuri ca un membru al staff-ului sau tehnic a fost infectat, transmite Reuters. Gaia Inzaghi…

- Anticipata reuniune a membrilor serialului "Friends" (Prietenii tai), amanata din cauza pandemiei, va incepe sa fie filmata peste o luna, a dezvaluit intr-un interviu radiofonic David Schwimmer, interpretul personajului Ross Geller, relateaza EFE. "Se va intampla peste mai putin de o luna,…

- Anticipata reuniune a membrilor serialului "Friends" (Prietenii tai), amanata din cauza pandemiei, va incepe sa fie filmata peste o luna, a dezvaluit intr-un interviu radiofonic David Schwimmer, interpretul personajului Ross Geller, relateaza EFE.

- Anticipata reuniune a membrilor serialului "Friends" (Prietenii tai), amanata din cauza pandemiei, va incepe sa fie filmata peste o luna, a dezvaluit intr-un interviu radiofonic David Schwimmer, interpretul personajului Ross Geller, relateaza EFE. "Se va intampla peste mai putin de o luna,…