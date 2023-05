VIDEO. Resturile unei rachete au căzut pe o șosea aglomerată din Kiev, în plină zi Resturile unei rachete au cazut, in plina zi, pe o o șosea aglomerata din capitala Ucrainei. Imaginilie au fost postate pe o rețea de socializare. Kievul a continuat și luni sa fie supus unui atac intens pentru a doua zi consecutiva, dar nu a raportat pagube semnificative, iar oficialii au declarat ca majoritatea dronelor și […] The post VIDEO. Resturile unei rachete au cazut pe o șosea aglomerata din Kiev, in plina zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

