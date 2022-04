Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a Marii Britanii și-a facut prima apariție publica in ultimele cinci luni. Aceasta s-a alaturat familiei regale și altor demnitari la o slujba comemorativa in onoarea soțului ei, Prințul Philip, care a murit anul trecut. Philip, Ducele de Edinburgh, care a fost alaturi de soția sa timp…

- Prințul William al Marii Britanii și soția sa Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, au participat joi la o parada pentru cadeții forțelor de aparare la Kingston, in ultima zi a vizitei lor in Jamaica. Cuplul regal a sosit marți in Jamaica, ca parte a unui turneu de o saptamana in fostele colonii britanice…

- Marea Britanie a confirmat miercuri, 16 martie eliberarea de catre Iran a cetatenilor britanici-iranieni Nazanin Zaghari-Ratcliffe si Anousheh Ashouri. Aceștia se vor intoarce in Marea Britanie. Agenția de știri iraniana WANA a lansat un videoclip despre care spune ca il arata pe Zaghari-Ratcliffe urcandu-se…

- Starul de Formula 1 spune ca este in proces de a-si schimba numele. Acesta iși dorește sa includa numele de familie al mamei sale, Larbalestier, noteaza Sky News. El a spus: „Sunt foarte mandru de numele familiei mele. Numele mamei mele este Larbalestier și sunt pe punctul de a adauga acest nume in…

- Mai multe vedete și-au exprimat subtil sprijinul pentru Ucraina purtand ecusoane și panglici in cu steagul Ucrainei la premiile BAFTA, in vreme ce sezonul premiilor readuce stralucirea și glamourul in persoana, in urma evenimentelor virtuale din cauza pandemiei de anul trecut. La Royal Albert Hall din…

- Șefii guvernelor din Grupul de la Vișegrad discuta criza din Ucraina, a anunțat Cabinetul premierului Ungariei. Din Grupul de la Vișegrad fac parte Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Intalnirea premierilor din aceste țari se desfașoara la Londra la 8 martie 2022. Toate țarile din acest grup fac parte…

- Stella McCartney a folosit balada anti-razboi a lui John Lennon „Da-i pacii o șansa” pentru a atrage atenția asupra conflictului din Ucraina in timpul unui spectacol de luni din Saptamana Modei de la Paris. „Ca sa folosesc cantecul lui John, care a fost cel mai bun prieten al tatalui meu… este un cantec…

- Regina Elisabeta a II-ua l-a gazduit luni pe premierul canadian Justin Trudeau la Castelul Windsor. Aceasta a fost prima audiența in persoana a Majestații Sale de la recuperarea de la COVID-19, potrivit autorului regal Omid Scobie, conform Insider. „Regina tocmai s-a intalnit cu premierul canadian JustinTrudeau…