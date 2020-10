Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a efectuat joi prima sa vizita importanta de la inceputul crizei sanitare cauzata de pandemia covid-19, in martie, la un laborator militar care a participat la ancheta cu privire la otravirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut joi prima sa activitate publica in afara resedintei sale oficiale in ultimele sapte luni, de cand a inceput pandemia COVID-19, relateaza agentiile Reuters si EFE. Suverana, in varsta de 94 de ani, a fost insotita de nepotul ei, printul William,…

- Germania si partenerii sai din cadrul Uniunii Europene (UE) vor conveni in urmatoarele zile asupra unui raspuns comun la otravirea in Rusia a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu agent neurotoxic din familia Noviciok, a declarat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas,…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat luni ca este dispusa sa trimita experti in Rusia, pentru a sprijini ancheta privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. OIAC a precizat ca a primit o joia trecuta o cerere in acest sens din partea Moscovei…

- Rusia a autorizat medicamentul antiviral Coronavir, produs de compania R-Pharm si destinat tratarii formelor usoare si moderate de COVID-19, a anuntat vineri aceasta societate farmaceutica, informeaza Reuters.Potrivit R-Pharm, noul tratament ar putea fi distribuit incepand de saptamana viitoare…

- Intr-o sticla de apa goala din camera de hotel a lui Aleksei Navalnii, din orasul siberian Tomsk, au fost detectate urme de agent neurotoxic folosit pentru a-l otravi pe opozantul rus. Asta sugereaza ca el a fost otravit acolo si nu la aeroport, dupa cum s-a crezut initial. Anuntul a fost facut astazi…

- Rusia a produs primul lot din vaccinul sau anti-Covid-19, a relatat agenția de știri Interfax citand Ministerul rus al Sanatații, la cateva ore dupa ce Ministerul a anunțat inceperea producției, scrie Reuters. Unii cercetatorii au spus ca se tem ca aprobarea aceasta rapida a Moscovei ar putea pune prestigiul…

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England, PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate fata de celelalte regiuni din Regatul Unit. Cititi si:…