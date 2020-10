Razvan Marin (24 de ani) a oferit o pasa de gol in meciul pierdut de echipa sa, Cagliari, cu Atalanta, scor 2-5. Mijlocașul roman a inceput al treilea meci consecutiv ca titular la Cagliari și a reușit pentru prima data sa contribuie decisiv la un gol in tricoul noii sale echipe. In minutul 24 al intalnirii, la scorul de 1-0 pentru Atalanta, Marin a executat precis un corner, mingea fiind reluata cu capul de Diego Godin, care a restabilit egalitatea pe tabela. ...