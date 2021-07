Tot staff-ul PNL se afla la Tulcea in frunte cu Ludovic Orban și Florin Cițu, unde au loc alegerile PNL locale. Un incident a avut loc in timpul discursului lui Rareș Bogdan. O pana de curent a lastat toata sala in bezna. Totuși, Bogdna și-a reluat discursul dupa cateva secunde din bezna. Lumina a revenit, […] The post VIDEO Rareș Bogdan, lasat in bezna in timpul discursului de la Tulcea. Vocea lui a continuat sa se auda din intuneric appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .