- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat vineri ca exercitarea meseriei de bona va fi posibila in perioada urmatoare, dupa ce vor fi stabilite standardele de calitate pentru exercitarea acestei meserii, procedura care este in curs, potrivit Agerpres. "Impreuna cu domnul primar am reusit sa miscam…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De la…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, face o serie de precizari importante, in privința majorarii varstei de pensionare in Romania. Potrivit șefei Muncii, au fost „create premisele” pentru... Citește AICI cu ce precizare importanta REVINE Raluca Turcan, IN PREMIERA,…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin parteneriatul…

- Pensionarii care au primit pensii mai mici decat ar fi trebuit, in urma unor greseli de calcul facute de functionari ai statului, isi pot primi banii inapoi pe intreaga perioada calculata eronat, dupa ce seful statului a promulgat legea care elimina termenul de prescriptie in aceste cazuri, a anuntat,…

- Guvernul a prelungit de la 3 luni la 4 luni perioada pentru care acopera creantele salariale ale minerilor din Valea Jiului, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul sedintei de guvern.

- Guvernanții ar putea primi un ajutor nesperat chiar din opoziție și și-ar mai putea spala din pacatele in fața pensionarilor. La comisiile permanente ale Camerei Deputaților se afla proiectul depus de parlamentarii umaniști in legislatura trecuta, privind angajarea pensionarilor in companiile cu…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca un pas important in majorarea pensiilor il reprezinta digitalizarea tuturor dosarelor. In prezent, susține ministrul sunt 250.000 de dosare cu șina in Romania.