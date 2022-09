Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenii spanioli Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, doi dintre favoritii ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-au calificat in optimile de finala ale aceste competitii, dotata cu premii totale de 60 de milioane de dolari, in urma victoriilor obtinute sambata la Flushing Meadows.…

- Afirmația potrivit careia Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) ar beneficia de un tratament preferențial la US Open a starnit o adevarata dezbatere in lumea tenisului. In primul tur de la Flushing Meadows, Rafa a trecut de australianul Rinky Hijikata (21 de ani, 198 ATP), scor 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. In conferința…

- Jannik Sinner a caștigat al șaselea titlu al carierei, dupa ce l-a invins pe Carlos Alcaraz (principalul favorit), duminica, in finala turneului ATP de la Umag. Antrenorul sau, Darren Cahill, l-a comparat pe italian cu marele Lleyton Hewitt dupa victoria de la turneul din Croația.

- Rafael Nadal a obținut cu mari emoții calificarea in semifinalele de la Wimbledon, dupa ce a jucat timp de patru ore și 20 de minute cu dureri in zona abdominala. Ibericul a fost supus unor analize medicale dupa meciul cu Taylor Fritz, iar rezultatele nu arata deloc bine pentru al doilea favorit al…

- Novak Djokovic a avut parte de un meci foarte dificil pe terenul central de la Wimbledon, sarbul reușind sa revina dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi de Jannik Sinner (favorit 10). Dupa trei ore și 38 de minute de joc, Nole a obținut calificarea in semifinalele competiției de la All England Club.

- Favorit numarul 5 la Wimbledon 2022, Carlos Alcaraz a fost eliminat in optimi de italianul Jannik Sinner. Noul elev al lui Darren Cahill s-a impus in patru seturi și ar putea avea parte de un duel cu Novak Djokovic in runda urmatoare a competiției de la All England Club.

- Novak Djokovic și Rafael Nadal, primii doi capi de serie de la Wimbledon, și-au aflat astazi adversarii din cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Ibericul a primit un traseu infernal spre finala, insa nici sarbul nu are cel mai facil tablou. Matteo Berrettini, finalistul de anul trecut, și…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de la Wimbledon 2022, iar finala competiției de la All England Club poate fi una de vis: Novak Djokovic vs Rafael Nadal (cei doi sunt principali favoriți). Ibericul a fost puțin mai ghinionist decat sarbul: Rafa ar putea da inca din optimi peste un fost…