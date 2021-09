Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19, in timp ce presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. Cei doi lideri s-au reunit pentru negocieri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a iesit miercuri din autoizolare, in care intrase in urma cu doua saptamani dupa ce anuntase detectarea mai multor cazuri de infectii cu COVID-19 in randul colaboratorilor sai, pentru a se intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la resedinta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Rusia la sfarsitul acestei luni pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin despre conflictul din nord-vestul Siriei, unde Moscova si Ankara sprijina parti opuse, au anuntat vineri doi oficiali turci, citati de Reuters. Turcia sprijina combatantii…

- Președintele Vladimir Putin a deschis „Jocurile Internaționale ale Armatei”, la care participa peste 7.000 de militari din Rusia și din alte state ale lumii. Liderul de la Kremlin nu a pierdut ocazia sa laude capacitațile nucleare și militare ale țarii sale. „Forțele armate sunt modernizate neintrerupt”,…

- Posibilitatea unui nou val de migranți venit de aceasta data din Afganistan a creat panica in multe state care au inceput sa ia masuri preventive pentru a se proteja. Grecia a terminat de construit un zid de 40 de kilometri la una dintre granițe, iar Lituania și Turcia ii urmeaza exemplul. Problema…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si cancelarul german Angela Merkel au discutat sambata, intr-o convorbire telefonica, despre masuri care sa duca la evitarea unei 'tragedii umanitare' in Afganistanul controlat acum de talibani, informeaza dpa. Afganistanul si vecinii sai…

- Dupa implicarea in razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia, razboiul civil din Siria, Libia și Irak, trupele turce raman in Afganistan și dupa retragerea aliaților. Turcia va continua probabil sa asigure securitatea aeroportului din Kabul chiar si dupa ce trupele NATO se vor retrage din Afganistan…