VIDEO PSG - Lille 2-0 / A 11-a victorie a sezonului pentru parizieni

- Australia ramâne în cursa pentru câștigarea trofeului FedCup, dupa ce Ajla Tomljanovic (51 WTA) a învins-o pe Pauline Parmentier (122 WTA), scor 6-4, 7-5. Australia și Franța sunt la egalitate, scor 2-2, dupa meciurile de simplu, astfel ca învingatoarea se va decide dupa…

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei la fotbal, s-a impus cu scorul de 4-0 in fata rivalei Olympique Marseille, duminica seara, in derby-ul etapei a 11-a din Ligue 1, consolidandu-si pozitia de lider al clasamentului in urma acestui succes categoric. Atacantul argentinian…

- Atacantul Kylian Mbappe, in recuperare dupa o accidentare la coapsa suferita in august, nu va juca in meciul pe care echipa de fotbal Paris Saint-Germain il va disputa miercuri cu Reims din Ligue 1, dar ar putea reveni cu prilejul meciului cu Bordeaux de sambata, a anuntat antrenorul

- Paris Saint-Germain a facut spectacol in partida de pe teren propriu cu FC Toulouse, scor 4-0, intr-o disputa contand pentru etapa a 3-a din Ligue 1. Thomas Tuchel, antrenorul campioanei Franței, a fost nevoit sa faca doua schimbari inca in prima repriza.

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia FC Toulouse, intr-o partida din cadrul etapei a 3-a din Ligue 1, disputata duminica seara. Camerunezul Eric Maxim Choupo Monting, introdus in joc in minutul 14, in locul lui Edinson Cavani (accidentat),…