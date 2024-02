Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni, 70 de ani, nu mai reușește sa gaseasca soluții la Metz. Nu a mai invins din 26 noiembrie. De atunci, noua partide consecutive fara succes, opt eșecuri și un egal. Duminica, 0-3 cu Montpellier și e pe locul 17, sub linia retrogradarii. Ladislau Boloni a promovat-o pe Metz din primul…

- Metz, echipa din Ligue 1 antrenata de Ladislau Boloni (70 de ani), a intrerupt seria de șapte eșecuri consecutive cu un rezultat de egalitate pe terenul lui Marseille. Trupa lui Boloni traversa o perioada extrem de complicata și avea nevoie de punct sau puncte pentru a continua sa se lupte pentru evitarea…

- Patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, a renunțat la serviciile tehnicianului italian in varsta de 63 de ani, Andrea Mandorlini dupa infrangerea suferita in primul meci dupa cantonamentul din iarna, pe care echipa din Gruia l-a pierdut in fața ultimei clasate din Superliga.

- Georges Mikautadze, 23 de ani, omul de gol al lui Ladislau Boloni la Metz, cel mai prolific jucator și cel mai bun pasator in sezonul trecut, s-a intors joi in Lorena dupa ce fusese vandut in vara la Ajax Amsterdam cu 16 milioane de euro. Imprumut cu opțiune de transfer definitiv pentru 10 milioane.…

- Ladislau Boloni, antrenorul in varsta de 70 de ani, veteranul tehnicienilor din Ligue 1, a spus totul despre carnetul pe care il are intotdeauna la el in timpul partidelor. Și acum, la FC Metz, și inainte, de-a lungul intregii sale cariere intinsa pe trei decenii. Ladislau Boloni, 70 de ani, cel mai…

- Ladislau Boloni joaca in salturi la FC Metz in acest sezon de Ligue 1. Patru meciuri bune, patru slabe. Acum e in seria teribila. 0-1 cu Montpellier acasa a fost al 3-lea eșec la rand. Și urmeaza deplasarea de la Paris cu PSG. Ladislau Boloni a promovat-o chiar din primul sezon pe FC Metz in Ligue 1,…

- GSP va ține la curent cu rezultatele și realizarile antrenorilor și jucatorilor romani din strainatate. Boloni a pierdut in Ligue 1 Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni (70 de ani), a pierdut pe teren propriu cu Brest, 0-1, in etapa 15 din Ligue 1. Unicul gol a venit destul de tarziu, minutul 75,…

- Al patrulea meci consecutiv al lui Loți Boloni fara infrangere la Metz in Ligue 1, victorie cu 3-2 pe terenul lui Lorient, antrenorul in varsta de 70 de ani reușind doua succese legate pentru prima oara in acest sezon. Un moment excelent pentru Ladislau Boloni in Franța. Dupa o perioada critica, intre…