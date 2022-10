Stiri pe aceeasi tema

Activisti ecologisti au aruncat cu piure de cartofi, duminica, in tabloul "Les Meules" al lui Claude Monet, expus la muzeul Barberini din Potsdam, relateaza Le Figaro.

Un tanar este cautat, duminica, de salvamontistii din Hunedoara in Masivul Retezat, dupa ce s-a despartit de grupul cu care era si a incercat sa coboare pe versantul nordic al Varfului Papusa, dar a alunecat de zapada inghetata.

Politistii argeseni au deschis o ancheta, joi, dupa ce in spatiul public au aparut informatii referitoare la o eleva de la un colegiu din municipiul Pitesti care a acuzat un profesor ca ar fi incercat sa abuzeze de ea.

Protestatarii din capitala statului Burkina Faso au atacat ambasada Frantei si o baza militara franceza, la o zi dupa cea de-a doua lovitura de stat din acest an, informeaza RADOR.

Europarlamentarul Rares Bogdan este de parere ca in urma invaziei din Ucraina mitul Armatei Rosii a fost distrus. El ii catalogheaza drept „ridicoli" pe soldatii rusi, iar despre Vladimir Putin spune ca „a devenit un fel de pacalici la nivel global, care isi tine armatele in saracie", scrie News.ro.

Joe Biden starnește controverse in ultimul timp, dupa ce in programele sale oficiale recente a comis mai multe gafe. De data aceasta este vorba de strangerea de mana cu senatorul Chuck Schumer.

Site-ul Parlamentului finlandez este inaccesibil in prezent din cauza unui atac cibernetic de tip "denial of service". Potrivit Yle, un grup de hackeri ruși a postat pe canalul lor Telegram ca se afla in spatele atacului.

50 de cetateni din India, Pakistan și Bangladesh au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria ascunși intr-un TIR care transporta electrocasnice. Aceștia au fost prinși de polițiștii de frontiera din vama Petea.