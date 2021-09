VIDEO Protest violent în Slovenia față de obligativitatea certificatului sanitar. Manifestația, înăbușită cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă Peste 8000 de cetațeni sloveni au ieșit in strada miercuri seara in Ljubljana pentru a protesta fața de introducerea unor noi restricții COVID-19, printre care un pasaport sanitar obligatoriu pentru a munci, noteaza AFP. Miercuri seara autoritațile slovene s-au confruntat cu cel mai mare protest realizat vreodata pe tema pandemiei. Oamenii au scandat “pentru libertatea” […] The post VIDEO Protest violent in Slovenia fața de obligativitatea certificatului sanitar. Manifestația, inabușita cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

