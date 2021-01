Campania de vaccinare anti-COVID, care a vizat mai intai personalul din marile spitale, s-a extins in toata țara, mai devreme decat au prevazut autoritațile. La Buzau, primul vaccinat a fost șeful secției de Boli infecțioase a Spitalului Județean iar dupa el a urmat primul medic buzoian infectat cu SARS-CoV-2. Medicul Bogdan Micu a mers luni la centrul amenajat in incinta Ambulatoriului din Spitalul Județean pentru a da startul campaniei de imunizare. Marturisește ca a scapat de emoții, dupa ce și-a consultat colegii din țara care s-au vaccinat in prima etapa. ”Colegii mei care s-au vaccinat nu…