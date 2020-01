VIDEO Premiile Grammy 2020: Billie Eilish, piesa anului, "Bad Guy", dar și cel mai bun artist nou Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, &"Bad Guy&", la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre în Los Angeles, potrivit Mediafax. În plus, Billie Eilish a primit și premiul pentru cel mai bun artist nou. Cântareața care a adunat șase nominalizari la actuala ediție a premiilor Grammy a câștigat trofeul pentru piesa &"Bad Guy&". Este al doilea premiu ridicat de Eilish la aceasta ediție a premiilor, dupa cel primit pentru Cel mai bun album vocal pop pentru &"When We All Fall Asleep, Where… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

