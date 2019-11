Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a vizitat Brașovul. A vorbit in orașul nostru despre obiectivele pe care Guvernul le are in perioada imediat urmatoare. A precizat ca PSD a lasat o „gaura” mare in buget, dar ca se vor gasi bani pentru plata salariilor și pensiilor. Spune ca va susține financiar proiectele importante ale Brașovului și va incepe „curațenia” in instituțiile de stat unde s-au facut angajari exclusiv pe criterii politice. The post VIDEO Premierul Ludovic Orban a vorbit, la Brașov, despre prioritațile Guvernului appeared first on NewsBV .