Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut ministrilor sa accelereze reformele in ministerele pe care le conduc, dar si in companiile din subordine, adaugand ca imbunatatirea perspectivei de la "negativ" la "stabil", din partea agentiei de rating Standard & Poor's, implica o serie de obligatii pentru guvern. "Am promis reforma administratiei centrale si a companiilor de stat. Am construit bugetul pentru a elimina risipa banului public. Agentia de rating confirma ca am luat cele mai bune decizii, dar aceasta evaluare a Standard & Poor's, schimbarea de perspectiva, de la negativ la stabil pentru…