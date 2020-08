Stiri pe aceeasi tema

- Central Park din New York are, incepand de miercuri, prima sa statuie care onoreaza ''femeile adevarate'' - trei pioniere in lupta pentru drepturile femeilor - dintre care una de culoare, relateaza AFP. In cei 167 de ani de istorie, celebrul parc din New York a fost imbogatit cu aproximativ…

- Ludovic Orban a sesizat CCR, dupa ce PSD a depus a doua moțiune de cenzura impotriva sa și i-a rugat pe social-democrați sa aștepte un verdict al judecatorilor constituționali inainte de a dezbate, in Parlament, și a vota moțiunea. Insa, PSD nu ține cont de rugamințile lui Orban și decide ca moțiunea…

- Vara continua și Sezonul iubirii la fel! Pentru o atmosfera relaxanta, DIVA difuzeaza filmele romantice de vara, premiere in Romania, duminica de la ora 16:00! In filmul „Dragoste la Daisy Hills” (Love at Daisy Hills, 2020), programat pe 16 august, o intalnim pe Jo (Cindy Busby), care afla ca magazinul…

- Dupa ce zilele trecute a evitat sa mai arate cu degetul in direcția Partidului Social Democrat, facand trimitere la unitate la nivel de clasa politica și lansand in mod special un apel catre Parlament, pentru a adopta urgent proiectul legislativ trimis de Guvern, cu schimbarile operate dupa decizia…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, ar fi avansat in ședința CEX ca daca se procedeaza așa cum au cerut unii lideri de filiale județene și nu se voteaza legislația privind carantina, atunci exista riscul ca președintele Klaus Iohannis sa reinstituie starea de urgența, spun surse social-democrate.In…

- SUA marcheaza vineri abolirea sclaviei in plina perioada de tensiuni si de constientizare a unor discriminari suferite de comunitatea afro-americana, noteaza France Presse.Mii de persoane sunt asteptate la numeroase manifestatii prevazute din New York pana la Los Angeles cu ocazia implinirii…

- Un cuplu de tineri s-a transformat in veritabili hoți din buzunare și operau dupa o tehnica, care sperau ei, va inlatura orice suspiciune. Portofelul era subtilizat de fata, la inghesuiala, și plasat baiatului, care statea la distanța, iar tanara ar fi fost in afara banuielilor. Nu a fost insa așa,…

- În câteva saptamâni, mai multe știri ne-au reamintit rasismul care persista în Statele Unite. Pe de alta parte, afro-americanii au platit un preț mare pentru epidemia de coronavirus și se numara printre primele victime ale crizei economice. Deși democrații sunt înca preferați…