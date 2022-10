Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 41 de ani, cantaretul haitian Mikaben, despre care s-a spus ca este „unul dintre cei mai talentati artisti ai generatiei sale”, s-a prabusit pe scena, in timpul unui concert la Paris si a murit.

- Cand vine vorba de un concert Lil Nas X, trebuie sa te pregatești pentru ceva neașteptat. Acest sfat se poate extinde și asupra rapperului insuși, care a fost forțat sa-și intrerupa show-ul din Atlanta de la inceputul acestei saptamani pentru a se duce la baie. Show-ul artistului din turneul „Long Live…

- Rapperul american Post Malone a cazut pe scena in timpul ultimului sau concert și a avut nevoie de intervenția medicilor, potrivit TMZ, scrie stirileprotv.ro S-a intamplat sambata seara, in mijlocul unui concert pe care artistul il susținea in Saint Louis. Post Malone canta pe o platforma care avea…

- Un ecran video uriaș suspendat a cazut pe scena in timpul unui concert susținut de trupa de Mirror in Hong Kong, scrie The Guardian, citeaza digi24.ro. Doi dansatori și trei femei din public au fost raniți și au fost duși la spital.

- In lunga sa cariera, maestrul austriac de origine ungara a dirijat in operele din Viena, Graz, Hamburg si Berlin. A fost director muzical la Staatstheater Braunschweig (centrul Germaniei) din 1988 pana in 1993 si dirijor al Operei Flamande din Antwerpen si Gent din 1992 pana in 1997.

- Celebrul dirijor, cunoscut in toata lumea, s-a stins din viața chiar in timp ce dirija opera 'Femeia tacuta' de Richard Strauss la Teatrul National" din Munchen, sediul Operei de Stat Bavareze. Deocamdata nu se știe cu exactitate care este cauza morții dirijorului. Colegii de breasla, familia, dar și…