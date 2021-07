Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- Pirotehniștii au intervenit, marți, la un liceu din Capitala, unde a fost descoperita o lada cu grenade. Alarma a fost data la ora 9.20, cand Secția 8 Poliție a fost sesizata telefonic ca in incinta unui liceu in proces de reabilitare, din sectorul 2, a fost gasita o lada care conținea grenade. La fața…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Circulatia pe DN 1 intre Ploiesti si Brasov este blocata, vineri dupa-amiaza, pe sensul spre Brasov, in zona Nistoresti, din cauza aluviunilor care au adus pe carosabil crengi si pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, echipaje ISU intervin pentru degajarea suprafeței…

- Un geamantan suspect a fost gasit, joi, in apropierea Palatului Cotroceni. Zona a fost imprejmuita, la fața locului fiind politisti, pompieri și pirotehniști. Alarma a fost data dupa ce trecatorii au observant geamantanul abandonat intr-o stație a STB, in zona Caminului Leu din Capitala. La fața locului…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…