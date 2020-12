Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 23 decembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Va prezentam Pastorala de Craciun a mitropolitului Banatului IPS Ioan, transmisa credincioșilor, in ziua Nașterii Domnului. „Dupa un an plin de incercari care au lasat tristețe in inimile tuturor, iata, azi rasare Soarele dreptații peste neamul nostru”, iși incepe IPS Ioan mesajul catre credincioși…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, Oana Roman primește o lovitura crunta, chiar din partea soțului ei. Se pare ca aceasta nu mai reprezinta magazinul sau și nu mai este in niciun fel implicata in acesta sursa de venit, intrucat actele erau pe numele soțului ei, iar cei doi se pare ca nu mai privesc…

- Lita Dumitru a plecat in SUA sa-si incerce norocul, dar visul american nu este unul prea placut pentru fostul jucator roman. Din cauza pensiei foarte mici: 2200 lei, pe care o are in Romania, Lita Dumitru a fost nevoit sa-si caute si sa-si castige existenta in alta parte. In SUA, el a dat insa de Articolul…

- Un barbat a fost agresat și lasat fara telefon mobil, in plina strada pe bulevardul Dacia. Incidentul s-a produs acum circa o luna, imaginile fiind surprise de camerele de supraveghere din apropierea locului unde s-a produs incidentul. Oamenii legii au reușit sa gaseasca persoana care s-ar face vinovata…

- Jaf in plina strada, marți seara, la Jilava, in apropiere de București. O familie din Sintești a fost jefuita de rivali, dupa ce ar fi scos de la banca 7 miliarde de lei vechi. IPJ Ilfov a fost sesizat despre faptul ca, pe raza localitații Sintești, 2 persoane necunoscute au sustras dintr-un autoturism…

- Doi minori, originari din raionul Ungheni, au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi stropit cu gaz lacrimogen și deposedat de telefonul mobil un taximetrist, care staționa pe o strada din sectorul Ciocana. Incidentul s-a produs pe 24 octombrie, pe strada Maria Dragan din sectorul Ciocana.

- Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica trei tineri cu varste cuprinse intre 22 și 35 ani, toți din judetul Iași. Evenimentul a avut loc pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani, relateaza Hotnews. Potrivit IPJ Botoșani, citat de Mediafax, polițiștii au…