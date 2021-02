Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24.000 de persoane au semnat in Marea Britanie o petiție prin care se cere interzicerea unei reclame a Cadbury’s Creme Egg, care include doi barbați care se saruta. Luna trecuta, Cadbury a lansat o noua reclama pentru oul sau de ciocolata, pentru a sarbatori cinci decenii de delicatese. Reclama…

- Mașinile Jaguar Land Rover vor fi construite exclusiv pe o structura complet electrica, a anunțat producatorul auto britanic, deținut de indienii de la Tata Motors. Marca va deveni complet electrica incepand cu 2025. In prezent, Jaguar vinde un singur automobil complet electric, crossover-ul I-Pace.…

- Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie (ICO) a demarat o ancheta interna dupa ce a aflat ca s-au cheltuit 6.248 de lire sterline pe bomboane de ciocolata de lux de la producatorul englez, Hotel Chocolat. Printre cheltuielile legate de locul de munca, efectuate cu ajutorul cardului…

- SuperOkay, un startup de tehnologie fondat de catre doi romani din UK in 2018, atrage o runda de investiții in valoare de 400.000 de euro pentru creșterea platformei de colaborare și managementul contractelor agenție-client, destinata pieței de servicii digitale. Prin intermediul acestei investiții,…

- Documentul a fost publicat de Comisia Europeana vineri, in toiul disputei privind reducerea livrarilor catre statele membre, și chiar in ziua in care UE a dat unda verde serului dezvoltat de compania anglo-suedeza, scrie Reuters.Documentul care parafeaza acordul dintre UE și AstraZeneca pentru cumpararea…

- Satui de nepasarea autoritaților care pur și simplu au lasat de izbeliște ani de zile DN71, intre Baldana și Sinaia, mai mulți cetațeni din județul Dambovița au lansat o petiție on-line prin care cer de urgența modernizarea acestui drum. La disperarea oamenilor care locuiesc in zona a contribuit și…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. "Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin impotriva coronavirusului omologat in UE, a avertizat ca e posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de apariția unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate. BioNTech lucreaza cu Pfizer pentru suplimentarea…