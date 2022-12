Peste 19 tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase in perioada 21 noiembrie – 1 decembrie. Potrivit Poliției Romane, au fost controlate 122 de persoane fizice si juridice autorizate, fiind identificate și 98 de persoane fizice si juridice neautorizate. Totodata, au fost constatate 103 infractiuni ce sunt […] The post VIDEO. Peste 19 tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .