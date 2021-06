Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, prin apel la 112 , echipaje medicale au fost solicitate la Zapodeni pentru o fata de 13 ani care a incercat sa-și puna capat zilelor prin spanzurare.Apelul a fost facut chiar de catre mama fetiței, dupa ce a cobarat-o din ștreang. Mama spune ca adolescenta a disparuse din casa…

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a pledat vinovat pentru ca a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Steven R. Brandenburg,…

- O tanara mamica a fost ucisa de tatal fetițelor ei chiar sub ochii celei mai mici, care are doar trei ani, in comuna Campeni, din Bacau. Copila a ieșit apoi pe strada și le-a spus vecinilor ce a vazut, scrie stirileprotv.ro.Un tanar de 27 de ani din judetul Bacau a injunghiat-o mortal pe iubita sa,…

- Un tanar de 27 de ani din judetul Bacau a injunghiat-o mortal pe iubita sa, de 21 de ani, cu care avea doua fetite. Apoi a incercat sa isi ia viata. Copila cea mica a vazut toata nenorocirea. De trei saptamani, tanara plecase din casa barbatului si ii spusese ca nu se mai intoarce sub nicio forma. Rudele…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a incercat sa rapeasca o fetita de doua ori intr-o saptamana, dupa ce la prima tentativa, micuța a fost salvata de o femeie. Barbatul a incercat sa o rapeasca pe fetita de 12 ani, pentru prima data, in urma cu o saptamana, atunci cand a intrat…

- Admiterea in clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 are loc in doua perioade, fie 28 iunie-16 iulie 2021, fie 12 iulie-23 iulie 2021, potrivit unui document trimis de Ministerul Educației școlilor. Testele de admitere se vor organiza cu prezența fizica a elevilor la aceste probe și se vor desfașura…

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru - supranumit „Torționarul de la Secția 16”, dupa ce, alaturi de „brigada” lui, a rapit un om, l-a torturat și a urinat pe el - a primit o lovitura din partea fostei neveste, la scurt timp dupa divorț.