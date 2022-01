Stiri pe aceeasi tema

- Noi perchezitii au avut loc, vineri dimineata, in municipiul Ploiesti, la clanul interlop Austrianu, descinderile vizandu-l pe unul dintre membri care, desi se afla sub control judiciar intr-o speta privind infractiuni rutiere, a continuat sa incalce legea, au precizat, pentru Agerpres surse judiciare.…

- Ieri, 23 decembrie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara in Baia Mare la adresa unui barbat. In urma activitaților desfașurate, polițiștii au identificat și ridicat…

- O operațiune uriașa a procurorilor DIICOT are loc miercuri dimineața, in toate județele țarii. Mascații percheziționeaza peste 450 de adrese. De asemenea, peste 360 de persoane vor fi duse la audieri. Cele mai multe percheziții auloc in București, Ploiești, Giurgiu și Neamț. „La acest moment, in cadrul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au facut perchezitii la sediul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti intr-un dosar care vizeaza angajari pe spaga. Sefa compartimentului resurse umane este vizata de ancheta.