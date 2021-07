VIDEO Patru oameni au murit într-un cumplit accident petrecut vineri dimineață în Sibiu Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața locului le-au extras, […] The post VIDEO Patru oameni au murit intr-un cumplit accident petrecut vineri dimineața in Sibiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

