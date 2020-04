Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ieșit public dupa o noua ședința de urgența, avuta la Palatul Cotroceni. La discuții au mai participat premierul, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Sanatații și seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Mesajul președintelui Klaus Iohannis:”Buna ziua. Dragi…

- Pandemia de coronavirus nu ține cont de statutul social, astfel ca și vedetele trebuie sa se conformeze masurii de distanțare sociala. Acest lucru este facut și de catre Andra, care a dorit sa transmita un mesaj de susținere, dar și cateva sfaturi, chiar din confortul propriei case.

- In conformitate cu prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita nr. 15/08.04.2020, in timpul deplasarii in afara locuintei sau a gospodariei, locuitorilor judetului Dambovita li se recomanda acoperirea fetei (nas, gura) cu masca.

Unul dintre portarii alaturi de care Sticla Arieșul Turda a promovat in liga a treia, Andrei Ursu, a vorbit despre aceasta perioada de carantina.

- Pandemia modifica pana și aspectul unor produse tradiționale. Este cazul celebrilor iepurași de Paște fabricați din ciocolata.Cofetaria Bohnenblust din Berna, capitala Elveției, a pus in vanzare, ca de fiecare data in apropierea Paștelui, indragitele figurine comestibile.Noutatea o reprezinta, anul…

- Pandemia de coronavirus pune in dificultate autoritațile din intreaga lume. Premierul Bosniei și Herțegovinei, Fadil Novalic, a fost prins nepregatit chiar și la capitolul masuri de protecție personala. Acestuia i-a fost imposibil sa-și puna singur o masca pe fața. S-a intamplat chiar in fața jurnaliștilor,…

- Pandemia de coronavirus le face pe vedete sa se protejeze cat de mult pot impotriva COVID-19, insa nu acealași lucru il face și Denisa de la Bambi. Artista a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro impreuna cu iubitul, avea o masca de protecție, dar nu o folosea cum trebuie!

- Casatorie in carantina! Navi nu va uita niciodata aceste zile de pandemie și ținuta pe care a ales sa o poarte la cununia sa. Solista a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila cu masca de protecție respiratorie pe fața.Solista și compozitoarea și iubitul ei, Andrei Grigore au ieșit din autoizolare…