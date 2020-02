Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Adrian Minune, Carmen Simionescu se poate considera fara dar și poate una dintre cele mai fericite femei din showbiz. Tanara a devenit mama de la o varsta frageda, insa asta nu schimba cu nimic dragostea sa pentru cea mica, ci din contra.

- Renumit pentru petrecerile de pomina pe care le organiza in urma cu cativa ani, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un romantic desavarsit. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini senzationale cu celebrul milionar si cu sotia acestuia.

- Incredibil, dar adevarat! Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod uluitor! Artistul si Alice Badea, partenear sa de viata, s-au certat in mijlocul strazii, iar ce a urmat intrece orice inchipuire. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Karmen, fiica lui Adrian Minune s-a aflat in mijlocul unor controverse zilele acestea. Fanii au observat ca artista și-a șters pozele in care aparea alaturi de soțul sau. Nici Bogdan nu s-a lasat mai prejos și a facut același lucru.

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Andreea Balan a postat un mesaj dur pe contul de socializare, dupa ce a fost din nou intrebata daca va deveni mama pentru a treia oara, asta dupa ce artista a fost la un pas de moarte in timp ce a adus-o pe lume pe mezina familiei.„In luna martie, in timpul nasterii celui de-al doileacopil, am suferit…

- Cand iese din casa, ne lasa pe toti masca! Supranumita „Printesa Instagramului”, Cristina Ich a oferit cele mai tari momente ale acestui final de saptamana, in plina strada. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini explozive cu femeia care l-a facut tatic pe Alex Piturca.