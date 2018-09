Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, barbatul in varsta de 61 de ani, din localitatea Borlova, a plecat, impreuna cu sotia, la cules de afine pe platoul din statiunea Muntele Mic. Miercuri dupa-amiaza, cei doi au fost surprinsi de o ploaie puternica, insotita…

- Stefan Karl Stefansso, actorul care a dat viața personajului Robbie Rotten in filmul de animație “Lazy Town (n.r.: Orașelul Leneș”)” a murit la varsta de 43 de ani. Soția starului din Islanda a marturisit ca acesta s-a stins din viața din cauza temutului cancer, potrivit CNN. Stefan Karl Stefansson…

- Au trecut mai bine de xapte ani de cand Mihai Nexu a suferit accidentul cumplit care l-a adus in scaunul cu rotile. Dexi a rEmas paralizat, pErintii sEi au murit, iar sotia l-a pErEsit, fostul fotbalist sustine cE e impEcat cu situatia in care se aflE xi cE dramele prin care a trecut l-au fEcut sE se…

- Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in jurul orei 7:30 pe autostrada A1, la Pressbaum, in directia Viena, scrie presa austriaca. Din motive necunoscute, autoturismul in care se afla o familie de romani a iesit de pe autostrada, a lovit parapetul din dreapta si s-a rasturnat…

- Barbatul luat de o viitura puternica marti seara in timp ce traversa cu o caruta un parau din judetul Tulcea a fost gasit decedat miercuri dimineata. Sotia si cei doi nepoti ai sai, in varsta de 4 si 7 ani, au murit dupa ce au fost luati de ape, toti aflandu-se intr-o caruta cu care incercau sa traverseze…

- Petre Roman (71 de ani) a fost, fErE indoialE, unul dintre cei mai doriti bErbati din Romania. Cu toate acestea, idolul fetelor de la APACA a rEmas un familist convins! Ba mai mult, acesta nu rateazE nicio ocazie de a-i rEsfEta pe cei dragi.

- Un barbat a murit, ieri, intr-un spital din Timișoara, dupa ce a consumat ciuperci otravitoare. Familia sa a fost de asemenea afectata, insa este acum in afara oricarui pericol. Potrivit zhd.ro, un barbat in varsta de 51 de ani, din Orastie, a ajuns la spital in urma unei intoxicatii cu ciuperci. Victima…

- Chinaka Adoezuwe, in varsta de 26 de ani, a murit, dupa ce i-a cerut unui client sa-l impuște pentru a-i demonstra eficiența unor incantații antiglonț, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Sotia barbatului impuscat pe santierul din Cernica, declaratii dupa atac: "Nu imi mai lasa copiii sa treaca…