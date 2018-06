Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua editie a celui mai mare festival in aer liber din regiunea Moldovei, Afterhills, #dreamers2018, a reunit cu mult peste 100.000 de festivalieri din tara si din intreaga lume. Potrivit organizatorilor, cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe cele zece scene,…

- Gandesc si eu, sigur nu artistic si perfect ca multi altii, exemplu fosta mea colega de liceu Lia BACULEA, sau foarte romantic si sentimental ca Elena Cioca, pe care le respect foarte mult. Gindesc pragmatic si nu foarte literar. Din ce in ce mai multi romani se pricep la literatura, la justitie, la…

- Un barbat in varsta de 39 de ani este cel de-al treilea pacient din Romania care a primit un transplant cardiac, la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures. Totul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, iar donatorul a fost un tanar de 17 ani care se afla in moarte…

- APRECIATI…”Sunt nenumarate motive sa vizitezi Romania si capitala sa, Bucurestiul, insa foarte putini oameni aleg sa iasa din arealul marilor orase, pentru a vedea frumusetea micilor si linistitelor localitati. Va invitam sa cunoasteti 14 orase mici din Romania, ideale pentru o destinatie de vacanta.”…

- Faptul ca Delia Matache este una dintre cele mai in voga cantarete de la noi din tara este stiut de toata lumea. Dincolo de muzica, vedeta se pricepe de minune si la moda, iar sotul ei, Razvan Munteanu, tine si el pasul cu celebra sa nevasta.