Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a dus o lupta crancena cu kilogramele in plus acum cativa ani. Vedeta a vorbit deschis despre cat de mult s-a chinuit sa revina dupa ce a luat 32 de kilograme in plus pe perioada sarcinii. Mihaela Radulescu, anunt surprinzator dupa 4 ANI de relatie cu Felix Baumgartner. "Cu…

- Anamaria Prodan nu are cum sa uite prea ușor pierderea pe care a suferit-o atunci cand mama sa, indragita intrepreta de muzica populara Ionela Prodan, s-a stins din viața. Ionela Prodan a incetat din viața in data de 16 aprilie anul acesta. Interpreta de muzica populara avea 70 de ani și fusese internata…

- Deea Maxer a acceptat proba cantarului, in direct la Antena Stars. Soția lui Dinu Maxer nu s-a ingrașat foarte mult, insa recunoaște ca ține dieta și ia pastile, pentru a mai da jos cateva kilograme. Deea Maxer nu a avut nicio problema in a se cantari in fața tuturor. Artsta a marturisit ca este mulțumita…

- In urma cu trei ani o aducea pe lume pe fiica ei și-a logodnicului Matthew Rutler, Summer Rain. Aceasta a doua ei sarcina s-a lasat, insa, cu mult kilograme in plus de care vedeta nu a scapat nici acum. Solista in varsta de 37 de ani nu se afla in cea mai buna forma fizica a ei, cu toate ca-și pregatește…

- Nana Falemi (43 de ani) a sperat degeaba ca Marius Lacatus il va numi antrenor principal la Steaua. Pana la urma, „Fiara” a decis sa lase echipa ros-albastra in mainile lui Ion Ion. Fostul fotbalist si-a gasit acum o alta ocupatie. Una demna de toata lauda!