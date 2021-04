Stiri pe aceeasi tema

- "My Octopus Teacher" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj documentar la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar, organizata de Academia de film americana, duminica seara, la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta categorie au fost…

- Cineasta chineza Chloe Zhao a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna regie cu filmul "Nomadland" la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La…

- Filmul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international la cea de-a 93-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Christopher Hampton si Florian Zeller, scenaristii filmului "The Father", au castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 93-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului.…

- Emerald Fennell, scenarista si regizoarea filmului "Promising Young Woman", a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- Participantii la gala premiilor Oscar, pe 25 aprilie, nu vor fi obligati sa poarte masti de protectie in timpul transmisiunii, au anuntat luni reprezentanti ai Academiei americane de film (AMPAS), potrivit Variety, potrivit news.ro. Informatia a fost transmisa in timpul unei intalniri pe Zoom…

- Printre celelalte productii cinematografice nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film se afla drama despre dementa „The Father”, povestea gruparii Black Panther „Judas and the Black Messiah”, drama filmata partial in limba coreeana "Minari", deja celebrul si premiatul lungmetraj "Nomadland",…