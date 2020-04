Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a acuzat joi, in ședința de Guvern, un „dezmaț” al exporturilor de cereale și i-a cerut ministrului Agriculturii, Adrian Oros, sa-i prezinte un set de masuri, el spunand ca este gata sa ia decizia interzicerii exporturilor sau chiar a rechiziționarii. Ministrul i-a raspuns…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, indeamna fermierii sa incheie contracte pentru irigarea culturilor in contextul lipsei precipitatiilor in multe regiuni ale tarii, anuntand ca prin infrastructura de imbunatatiri funciare se poate asigura apa gratuita pana la punctele de livrare. "Ministerul…

- Ziarul Unirea Programul „Tomate romanești”: A fost APROBAT ajutorul de minimis pentru productia de tomate cultivate in spatii protejate. Ce sume pot fi acordate Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate…

- Plafonarea preturilor la raft este din punct de vedere economic o prostie mare, pentru ca in primul rand il distrugem pe producatorul mic, care este roman, iar pe de alta parte incurajam specula, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la inceputul sedintei de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, care a ajuns la peste un miliard de euro. Eliminarea deficitului ar urma sa s...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la...