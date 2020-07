Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a mentionat faptul ca in ultimii 30 de ani nu a fost intalnita o astfel de situatie. Citeste si: Mastile vor deveni obligatorii si in spatii deschise in Romania. Orban: Masura va fi decisa la nivelul fiecarui judet in parte "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca, in cazul legii care prevede ca data alegerilor parlamentare va fi stabilita de Legislativ, este „un evident conflict de interese” și ca analizeaza temeiul de atacare a legii la Curtea Constituționala.

- Premierul Ludovic Orban a reacționat dur dupa ce deputații au adoptat proiectul de lege potrivit caruia data alegerilor parlamentare va fi stabilita de Legislativ, prin lege organica, nu de Guvern.„Nu-mi amintesc ca in 30 de ani parlamentarii sa stabileasca data alegerilor. Parlamentarii sunt…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, proiectul potrivit caruia data alegerilor parlamentare, organizate ca urmare a expirarii actualului mandat al Legislativului, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inainte. Au votat "pentru" 180 de deputati, 26 "impotriva", iar 61 s-au…

- Camera Deputatilor a aprobat prelungirea mandatelor alesilor locali pana pe 1 noiembrie 2020, urmand ca tot parlamentarii sa stabileasca data alegerilor, pentru toamna.Legea a fost aprobata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, dupa ce Curtea Constitutionala a decis la inceputul lunii…

- Dupa ce Curtea Constituționala a dat pe mâna parlamentului prelungirea mandatelor primarilor și chiar stabilirea datei alegerilor, liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa negocieze cu PNL cele doua subiecte. Pe rând însa. În calendarul lui Ciolacu, saptamâna viitoare ar trebui…

- Curtea Constituționala are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri cele doua sesizari depuse de PNL și Guvern privind legea adoptata de Camera Deputaților referitoare la prelungirea mandatelor aleșilor locali și stabilirea datei alegerilor de catre Parlament. Executivul este cel care decide data scrutinelor…

- Premierul Ludovic Orban le-a comunicat liberalilor la intalnirea de la Vila Lac ca Guvernul are un plan in ceea ce privește cele doua scrutine: cele locale sunt programate pentru data de 27 septembrie, iar alegerile parlamentare pentru 6 decembrie, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. De asemenea,…