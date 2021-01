Stiri pe aceeasi tema

- Mii de locuitori din Wuhan au sarbatorit venirea noului an 2021, exact la un an dupa ce Organizatiei Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost informata despre detectarea primului caz de Covid-19 în acest oras din centrul Chinei, relateaza Agerpres citând AFP.O multime de oameni a dat drumul…

- Vaccinul impotriva COVID-19 intra vineri in țara, la 10 luni de la depistarea primului roman confirmat cu SARS-CoV-2. Romania a trecut in acest timp prin incertitudini, boala, temeri și moarte, iar vaccinul este vazut ca speranța ce pune capat unui razboi care ne-a gasit nepregatiți, dar ne-a unit,…

- Companiile British Airways si Delta Airlines le vor cere pasagerilor la plecarea din Marea Britanie cu destinatia New York un certificat de test negativ la Covid-19, din cauza incertitudinii din jurul noii tulpini a coronaviruslui. Anunțul a fost facut ieri de guvernatorul statului New York, Andrew…

- Responsabilii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-au manifestat ingrijorarea fata de o perceptie tot mai vizibila ca, odata cu progresele inregistrate in conceperea vaccinurilor impotriva COVID-19, pandemia se incheie, ei avertizand ca mai avem un drum lung pana acolo si in prezent in spitale…

- In urma cu exact un an o boala misterioasa aparea in provincia Hubei din China, marcind inceputul pandemiei care a provocat pina in prezent peste 1,3 milioane de morți la nivel mondial și a infectat zeci de milioane de oameni, scrie Newsweek. In luna martie, publicația South China Morning Post publica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca noul coronavirus si COVID-19, boala respiratorie pe care o provoaca, nu erau cunoscute inainte ca focarul sa fie raportat pentru prima data in Wuhan, in centrul Chinei, in decembrie. Primul pacient cu COVID-19 din Italia a fost depistat pe 21 februarie…

- Noul coronavirus circula in Italia din septembrie 2019, arata un studiu al Institutului National al Cancerului (INT) din Italia, cu sediul la Milano, care semnaleaza ca boala provocata de acest agent patogen s-ar fi putut raspandi in afara Chinei mai devreme decat s-a crezut anterior, au informat…