VIDEO. Operațiune militară fără precedent: peste 600 de migranţi reținuți la frontiera cu Ungaria, după mai multe focuri de armă Politia sarba a retinut peste 600 de migranti ilegali in zona localitatilor Horgos si Subotica, in nordul tarii, la granita cu Ungaria, si desfasoara in continuare cautari dupa ce in cursul noptii au avut loc incidente cu focuri de arma intre migranti, transmit vineri Tanjug si HINA. Migrantii retinuti vor fi transportati in centre pentru […] The post VIDEO. Operațiune militara fara precedent: peste 600 de migranti reținuți la frontiera cu Ungaria, dupa mai multe focuri de arma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

