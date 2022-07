Stiri pe aceeasi tema

- Un nou format de supermarket Auchan, cu preturi mici, zilnic * Primul magazin Sinsay din Iasi * 29 de operatori, majoritatea antreprenori locali si nationali * Parc si sala pentru evenimente corporate si private * 137 de locuri de parcare, spatii pentru biciclete si statii de incarcare pentru masini…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca simbata a avut loc inaugurarea dupa reabilitare a scuarului din str. Ivan Zaikin, din sectorul Rișcani. Spațiul a fost amenajat grație suportului oferit de reprezentanții Comunitații Evreiești din Chișinau, in valoare de peste 3 milioane de lei. Reabilitarea…

- Cu puțin peste 3.500 de locuitori, o comuna din județul Cluj face eforturi sa devina „smart village”. Primaria susține ca dezvoltarea comunei este esențiala pentru pastrarea populației in comuna, mai cu seama a celor tineri.

- Instituțiile publice și cele Conform Codului Muncii, toți salariatii din sectorul bugetar vor fi liberi luni, 13 iunie, cand va fi sabatorita a doua zi de Rusalii. In aceasta zi toate instituțiile publice din orașul Mioveni precum Primaria, Serviciul de Evidența a Populației, Piața Agroalimentara “Dacia”,…

- Primaria nu a emis o dispoziție pentru sistarea circulației pe partea carosabilului langa hotelul Național și nici pentru amplasarea gardului pe drumul public. In aceste momente, specialiștii din cadrul Primariei pregatesc Dispozița de revocare a autorizației de disființare a cladirii, in urma incalcarilor…

- Primaria va organiza duminica manifestari dedicate Zilei Familiei, in Parcul Expozitiei. Potrivit unui comunicat al municipalitatii, la eveniment sunt asteptate in jur de 500 de familii care au aniversat 50 de ani de casatorie in perioada 1 ianuarie 2021 - 10 mai 2022. „Familiile invitate vor participa…

- ”Ce ne-am angajat noi este ca spre sfarsitul anului sau chiar in toamna sa reanalizam masurile pecare le-am luat in aceasta primavara si sa vedem cum le putem continua si dupa aprilie 2023”, a spus consilierul premierul. George Agafitei a precizat ca este posibil va Guvernul sa vina cu un nou pachet…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, Insarcinatul pentru Afaceri al Ucrainei la București, Paun Rohovei, antrenorii echipelor de fotbal Dinamo Kiev si CFR Cluj – Mircea Lucescu si Dan Petrescu, au vizitat, miercuri, Centrul suport integrat pentru refugiați ucraineni amenajat intr-un hotel din…