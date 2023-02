Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri (20 ianuarie) ca țarile care sprijina Ucraina trebuie sa se concentreze nu doar pe trimiterea de noi arme catre Kiev, ci sa analizeze muniția pentru sistemele mai vechi și sa ajute la intreținerea acestora. Comentariile au fost facute in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, 10 ianuarie, ca Rusia mobilizeaza mai multe trupe pentru razboiul din Ucraina. In cadrul unei conferințe de presa cu liderii UE, Ursula von der Leyen și Charles Michel, dupa semnarea unei declarații comune privind cooperarea UE-NATO, Stoltenberg…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Ca parte a eforturilor mai ample ale Uniunii Europene de a diversifica resursele energetice in contextul razboiului din Ucraina, liderii Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei au semnat sambata (17 decembrie) un acord privind construirea unui cablu electric pe sub Marea Neagra pentru a transporta…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a gazduit un summit internațional la Kiev care a avut ca principale teme securitatea alimentara și exporturile agricole. La intalnire au participat mai mulți lideri europeni. Alaturi de Zelernski s-au aflat prim-miniștrii Belgiei, Poloniei și Lituaniei și…

- Parlamentul European a confirmat decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE.Cu 531 voturi pentru, sapte voturi impotriva si 34 de abtineri, legislativul european…

- Ucraina a solicitat țarilor NATO, in primul rand Statelor Unite, sa-i ofere avioane de lupta F-15 și F-16, cu ajutorul carora sa-și protejeze mai eficient spațiul aerian impotriva Rusiei. Cererea a fost formulata de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. El a mai solicitat și sisteme de aparare…

- Marți, 15 noiembrie, președintele ucrainean a cerut G20 sa susțina un plan pentru a pune capat razboiului din țara sa, afirmand ca acum este momentul sa faca presiuni pentru pace dupa infrangerea Rusiei din orașul Kherson, din sudul țarii. In același timp, el a declarat ca Ucraina nu va permite forțelor…